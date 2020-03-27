Шаховий турнір претендентів не дограли через коронавірус

Турнір претендентів на право зіграти за світову шахову корону з норвежцем Магнусом Карлсеном, який проходив у російському Єкатеринбурзі, припинився раптово.

У день восьмого туру було оголошено, що змагання призупиняються. Формальною причиною стало рішення росіян про скасування усіх польотів літаками з 27 березня. Керівництво ФІДЕ постало б перед проблемою, як відправити учасників, суддів та офіційних осіб турніру по їхнім домівках.

Багато звинувачень і звинувачень слушних було висловлено на адресу Всесвітньої шахової федерації. Гросмейстер Євген Бареєв заявив, що треба відправити у відставку людину, яка порадила президенту цієї організації проводити турнір в такий час. "А коли рішення прийняв сам президент, відправити у відставку людей, які заглядали йому до рота й піддакували, замість того, щоб відкрити йому очі", - сказав Бареєв.

Знаменитий шахіст Володимир Крамник тричі попереджав про недоречність проведення турніру. Як відомо, головним постраждалим став азербайджанець Теймур Раджабов, який мав право грати на турнірі, але слушно не хотів робити цього саме в ці терміни. Його замінили на француза Максима Ваш’є-Лаграва.

Тепер Теймур вважає, що він був цілком правий, а значить, друге коло треба проводити за його участю. Щоправда, не зовсім зрозуміло, як же це зробити практично. Позбавити інших учасників очок – несправедливо...

Більш слушною видається рекомендація того ж Бареєва – гарантувати бакинцю вайлд-карт на наступний турнір претендентів…

А тепер про останній тур першого кола. У ньому центральною стала зустріч одноосібного лідера росіянина Яна Непомнящего та Ваш’є-Лаграва, який відставав на очко. Ян обрав чорними французький захист. Проте Максим був чудово підготовлений до цього дебюту. Він обрав досить гострий варіант і поступово переграв суперника. Француз дав предметний урок росіянину на тему: "відставання у розвитку". Коли чорні спромоглися нарешті увести до бою свою туру, їхній король потрапив під невідпорну атаку. Блискуча перемога Максима!

Після партії багато фахівців зазначали, що Непомнящему слід було обрати більш надійні іспанську чи російську партії. Тим більше, що варіант, який Ян обрав, у теорії відомий як С-19, що у зв’язку з нинішніми обставинами не є дуже вдалим рішенням. Проте дозволю собі не погодитися з такими твердженнями, бо програти росіянин міг і в інших дебютах…

Таким чином, француз наздогнав лідера, а турнірне становище після того, як решта партій туру закінчилася внічию, набуло такий вигляд. 1-2. Ваш’є-Лаграв та Непомнящий - по 4,5 очка із 7-ми. 3-6. Аніш Гірі (Нідерланди), Фабіано Каруана (США), Ван Хао (Китай) та Олександр Грищук (Росія) - по 3,5, 7-8. Дін Ліжень (Китай) та Кирило Алексеєнко (Росія) - по 2,5 очка.

Де і коли пройде друге коло нині невідомо, а репутація ФІДЕ після цієї історії сильно постраждала.

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

На фото: Максим Ваш’є-Лаграв.