Шахи: на турнірі претендентів навіть лідер почуває себе зле

Після шостого раунду турніру претендентів на світову корону з шахів, який проходить у Єкатеринбурзі, ситуація суттєво змінилася. Одноосібним лідером став росіянин Ян Непомнящий, який набрав 4,5 очка з 6-ти.

Почався його спурт з того, що у четвертому турі Яну досить сильно пощастило. Граючи чорними з американцем Фабіано Каруаною, Непомнящий розіграв захист Грюнфельда. Американець відмінно підготувався до коронного дебюту. Незважаючи на великі спрощення, білі мали дуже перспективну позицію. А їхній центральний прохідний пішак міг зіграти вирішальну роль. Проте, Фабіано двічі обрав не найкращі продовження, і чорним вдалося врятуватися.

А потім Ян двічі білими обіграв китайців Ван Хао та Дін Ліженя. У чомусь ці партії були схожі. В обох випадках після дебюту білі мали перевагу, але зовсім несуттєву. Єдине, що чорним було потрібно, це уважно й акуратно оборонятися. Якраз цього вони і не зробили.

Ван Хао до часу грав обережно і точно, але коли нічия вже здавалася досить близькою, китаєць зробив необережний хід, який дозволив білим увірватися до табору супротивника. Після цього порятунку вже не було.

Проти Дін Ліженя Непомнящий застосував в іспанський партії зовні невибагливий, але досить підступний варіант. Дін, який перебуває не у найкращій формі на турнірі, і зіграв не найкращим чином. У виграшній позиції росіянин припустився значної помилки, яка могла б дозволити чорними врятуватися. Проте ще одна похибка китайця стала фатальною.

Шахова доля француза Максима Ваш'є-Лаграва розхитувалася, як на гойдалках. Але всі три зустрічі 4-6-го раундів він у підсумку зіграв унічию. Спочатку відмінно підготувався білими проти росіянина Олександра Грищука. В берлінському варіанті іспанської партії Максим застосував новинку, після чого він мав виграшну позицію. Але у вирішальний момент французький гросмейстер пройшов повз переможне продовження, і було зафіксовано нічию.

Партія Ваш'є-Лаграва з росіянином Кирилом Алексеєнком (білі) зовні могла б здатися аматорам шахів надзвичайно гострою і бойовою. Проте насправді увесь цей варіант напевно стояв у француза ще під час домашньої підготовки. Про це свідчить час, який він витратив на перші двадцять ходів - лише п’ять хвилин. Але Кирило за шахівницею розібрався в ускладненнях, і партія закінчилася вічним шахом.

А от проти Ван Хао Максим чорними мав дуже тяжку позицію, хоча після дебюту нібито зрівняв гру. Проте пара необережних ходів призвела до важкого закінчення. Потім він заграв винахідливо, пожертвував пішака й з усіх сил прагнув заблокувати рух білого піхотинця. Йому це врешті вдалося, і суперники погодилися на нічию.

Третьою результативною партією в цих трьох турах стала зустріч Алексеєнка з голландцем Анішем Гірі (чорні). Довгий час здавалося, що на шахівниці мертва нічия, але потім росіянин почав помилятися. Коли він потрапив до цейтноту утретє, поразка стала неминучою. Гірі переміг після понад семи годин боротьби.

Отож, після шостого туру становище учасників таке: Непомнящий – 4,5, очка Вашьє-Лаграв – 3,5, Каруана, Ван Хао, Гірі та Грищук - по 3, Алексеєнко та Дін Ліжень – 2.

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Деякі учасники зробили заяви, що не досить добре себе почувають. Скажімо, Ван Хао, який наполягає на призупиненні турніру. Хтось може сказати, що це є наслідком його двох невдач в останніх зустрічах. Але й беззаперечний лідер турніру Ян Непомнящий теж каже, що з ним не все гаразд. Йому ж не має потреби бути неправдивим. Так чи інакше, але сьогодні на турнірі вихідний. Може він піде на користь шахістам?

Петро Марусенко, міжнародний майстер.