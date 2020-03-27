ФК "Динамо" (Київ) придбав обладнання для Інституту серця

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) продовжує реалізацію програми допомоги медичним установам, які потребують додаткових ресурсів для забезпечення стабільної та безперебійної роботи в умовах пандемії коронавірусу СOVID-19.

Як повідомляє пресслужба "біло-синіх", клуб забезпечив Інститут серця МОЗ України ультрасучасним портативним УЗД апаратом, якого клініка потребувала у зв'язку з підвищеним навантаженням на медичні установи під час пандемії коронавірусу СOVID-19.

Директор Інституту серця Борис Тодуров розповів про ситуацію, яка зараз склалася, і про допомогу, надану київським "Динамо": "Ми звернулися з проханням до наших друзів і спонсорів, які могли б допомогти. Першим відгукнувся ФК "Динамо" (Київ), подарувавши нам чудовий УЗД апарат, який зараз буде використовуватися тільки для хворих, у яких підозрюється коронавірус. А коли пандемія коронавірусу пройде, апарат працюватиме на звичайних кардіологічних хворих ще багато років".

Високопродуктивний УЗД апарат має повний набір функцій для експертної візуалізації серцево-судинної системи та дозволяє отримувати високоякісні зображення практично в будь-яких умовах.

Потреба у придбанні УЗД апарату виникла перед Інститутом серця через необхідність приймати не лише екстрених пацієнтів, яким потрібна кардіохірургічна допомога, а й хворих, які умовно можуть бути заражені коронавірусом.

Для того, щоб безпечно розділити два потоки пацієнтів, в Інституті був організований окремий діагностичний кабінет, у якому обладнання працює тільки на умовно інфікованих і вже завідомо інфікованих хворих.

ФК "Динамо" (Київ) оперативно вирішив питання з додатковим комплектом сучасного діагностичного обладнання, виділивши кошти на придбання необхідного апарату.

На фото: Борис Тодуров.