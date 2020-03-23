УЄФА офіційно переніс фінали ЛЧ і ЛЄ

Фінал Ліги чемпіонів запланували на 30 травня в Стамбулі, фінал Ліги Європи – на 27 травня в Гданську.

УЄФА прийняв рішення про перенесення фіналів Ліги чемпіонів і Ліги Європи, запланованих на травень, через пандемію коронавірусу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Спочатку фінал Ліги чемпіонів запланували на 30 травня в Стамбулі, фінал Ліги Європи – на 27 травня в Гданську.

Нові дати проведення фіналів не повідомляються. Робоча група вивчить можливі варіанти. Зокрема, Marca повідомляла, що фінал Ліги чемпіонів зіграють 27 червня, а фінал Ліги Європи відбудеться 24 червня.

Нагадаємо, через поширення COVID-19 призупинили майже всі європейські чемпіонати. Також на 2021 рік перенесли чемпіонат Європи-2020.