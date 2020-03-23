Брати Клички – у ТОП-3 найстарших чемпіонів боксу за 135 років історії хевівейту

Українські боксери Володимир і Віталій Клички увійшли до трійки найстарших чемпіонів у 135-річній історії хевівейту.

Віталій Кличко, який завершив свою боксерську кар’єру в ранзі чинного чемпіона світу WBC, посів другу сходинку у цьому рейтингу, Володимир Кличко – третє. Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.

На момент оголошення про завершення кар’єри (16 грудня 2013 року Віталію Кличку було 42 роки 150 днів, Володимир Кличко володів чемпіонськими титулами WBA, IBF та WBO до 39 років 248 днів. Очолює рейтинг Джордж Формен, який позбувся титулу чемпіона IBF у 46 років та 170 днів.

Читайте також: Володимир Кличко став консультантом МОК на олімпійських ліцензійних турнірах

25 березня Володимиру Кличку виповниться 44 роки. Питання про його повернення в ринг і досі жваво обговорюється фанами боксу. У відповідях Володимир не заперечував, що мотивацією для нього може бути лише одна річ — побити віковий рекорд американця Джорджа Формена.