Володимир Кличко став консультантом МОК на олімпійських ліцензійних турнірах

Міжнародний олімпійський комітет самостійно відбирає боксерів на Ігри-2020 в Токіо.

У минулому році МОК відсторонив Міжнародну асоціацію аматорського боксу (АІБА) від участі в Олімпійських іграх в Токіо і ліцензійних турнірах. Контролем і організацією кваліфікаційних боксерських турнірів за право виступити на олімпійському рингу Токіо тепер займається спеціальний комітет МОК. У складі комітету – олімпійський чемпіон Атланти-1996 року, легенда світового боксу українець Володимир Кличко, який розповів mixsport.pro про свою участь в цьому проекті.

«У 19 років брав участь в кваліфікаційних турнірах, а в 20 поїхав на Олімпійські ігри в Атланту-1996. Хто знає, як склалася б моя боксерська кар'єра, якби не став в США олімпійським чемпіоном. Не можна позбавляти такої перспективи нинішніх хлопців і дівчат. Радий, що МОК створив робочу групу IOC Boxing Task, яка взяла на себе відповідальність за проведення ліцензійних турнірів.

Моя функція – консультую МОК, допомагаю своєю експертизою. Також мотивую молодих боксерів, їх тренерів і національні федерації, щоб вони брали участь в кваліфікаційних турнірах. Турніри проходять у всіх куточках нашої планети. Збираюся підтримувати боксерів на змаганнях як амбасадор», - розповів Володимир Кличко.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Кличко дав свою оцінку діям виконкому Федерації боксу України щодо ситуації з переходом Віктора Вихриста в професіональний бокс.