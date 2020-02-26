Бої Кличків увійшли до ТОП-25 в історії боксу

Поєдинки за участю легендарних українських боксерів Віталія і Володимира Кличків увійшли до 25 найкращих в історії суперважкої ваги за версією журналістів американського видання Cleveland.com.

Бій “вічного” чемпіона WBC у суперважкій вазі Віталія Кличка з Ленноксом Льюїсом, який відбувся 2003 року, посів у цьому рейтингу 13 місце, а поєдинок одного з найбільш домінуючих чемпіонів Володимира Кличка з Ентоні Джошуа 2017 року — 10-е. Про це повідомляє Klitschko-brothers.com.

Журналісти пояснили, що поєдинок між Ленноксом Льюїсом і Віталієм Кличком міг бути на більш високому місці в цьому списку, якби не зупинка бою через розсічення українського боксера. Віталій Кличко явно вигравав бій, але кровотечу не могли зупинити, через що поєдинок був зупинений.

Бій Джошуа — Кличко, який зібрав близько 90000 глядачів на стадіоні “Вемблі”, був “битвою двох великих спортсменів, які твердо слідували обраним планам”. “Молодший Джошуа зумів відновитися швидше, вигравши технічним нокаутом в 11-му раунді і завершивши цей драматичний роман”, - зазначили журналісти.

Десятку кращих боїв в історії суперважкої ваги за версією американського видання склали: 1.Мухаммед Алі - Джо Фрейзер (1975), 2. Джо Фрейзер - Мухаммед Алі (1971), 3. Роккі Марчіано - Джерсі Уолкотт (1952), 4. Джекс Демпсі - Луїс Фірпо (1923), 5. Ларрі Холмс - Кен Нортон (1978), 6. Ріддік Боу - Евандер Холіфілд (1992), 7. Джордж Форман - Рон Лілль (1976), 8. Джо Луїс - Біллі Конн (1941), 9. Мухаммед Алі - Джордж Форман (1974), 10. Ентоні Джошуа - Володимир Кличко (2017).