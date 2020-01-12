Кличко та Усик — у ТОП-100 найкращих боксерів усіх часів

Двоє українських боксерів-супертяжів, Володимир Кличко та Олександр Усик, потрапили в ТОП-100 найкращих боксерів за всю історію боксу за версією авторитетного спортивного порталу World Boxing News.

Про це повідомляє World Boxing News.

Рейтинг найкращих боксерів в історії очолив 42-річний американець Флойд Мейвезер. Також до трійки найкращих увійшли філіппінець Менні Пакьяо та аргентинець Карлос Монзон. Володимир Кличко посів 37 місце, тоді як Олександр Усик замикає першу сотню.

При цьому за межами першої сотні опинилися такі відомі українські спортсмени, як Віталій Кличко (139-й) та Василь Ломаченко (113-й).

Також у списку 1000 кращих боксерів за всю історію є ще п’ятеро українців: Віктор Постол (354-й), Кід Каплан (379-й), Сергій Дерев’янченко (808-й), В’ячеслав Глазков (933-й), Володимир Сидоренко (960-й).