Чемпіонат світу з хокею скасували

Турнір кращих хокейних збірних планети мав відбутися в травні в Швейцарії.

Чемпіонат світу з хокею-2020 скасований через пандемію коронавірусу, повідомляє сайт IIHF.

ЧС-2020 з хокею в елітному дивізіоні мав відбутися з 8 по 24 травня в швейцарських Цюріху та Лозанні.

Раніше міжнародна федерація хокею (IIHF) прийняла рішення скасувати чемпіонати світу в дивізіоні I в групі А і групі B, де мала виступити збірна України.

Нагадаємо, українська хокейна ліга (УХЛ) призупинила розіграш чемпіонату. Матчі плей-офф дограють у вересні 2020 року.