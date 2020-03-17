Скасували ЧС з хокею, де мала грати збірна України

Турнір мав відбутися в Катовіце 27 квітня – 3 травня.

Міжнародна федерація хокею (IIHF) прийняла рішення скасувати чемпіонати світу в дивізіоні I в групі А і групі B в зв'язку з пандемією коронавируса, повідомляє сайт IIHF.

Таким чином, збірна України не зіграє на світовій першості в дивізіоні IB. Чемпіонат світу мали провести з 27 квітня по 3 травня в Катовіце (Польща). У дивізіоні IB також виступають Польща, Естонія, Литва, Сербія і Японія.

Нагадаємо, що Українська хокейна ліга призупинила розіграш чемпіонату. Матчі плей-офф дограють у вересні 2020 року.