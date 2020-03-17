В 1/2 фіналу плей-офф зіграють «Кременчук» - «Білий Барс» і «Донбас» - «Дніпро».

Дирекція Української хокейної ліги і клуби-учасники УХЛ прийняли рішення про зупинку чемпіонату в зв'язку з пандемією коронавірусу, повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Матчі півфінальної стадії плей-офф УХЛ дограють у вересні 2020 року. Новий сезон Української хокейної ліги почнеться 1 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, що минулого тижня через пандемію коронавірусу достроково завершили чемпіонат України з баскетболу. Чемпіоном Суперліги став «Дніпро».

На невизначений термін призупинено чемпіонат України з гандболу. Як мінімум до 3 квітня припинений чемпіонат України з волейболу.