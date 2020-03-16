«Білий Барс» вийшов у півфінал плей-офф УХЛ

Команда з Білої Церкви обіграла в чвертьфінальній серії «Крижаних Вовків».

В Українській хокейній лізі (УХЛ) триває плей-офф. В чвертьфінальному матчі «Білий Барс» (Біла Церква) переміг на власному майданчику в овертаймі «Крижаних Вовків» (Київ) 5:4. «Білий Барс» виграв серію 2:1 і вийшов у півфінал. Про це повідомляє Укрінформ.

Раніше суперники по разу виграли один в одного з рахунком 4:2. Доля протистояння вирішувалась в третьому поєдинку в Білій Церкві. Господарі програли перший період 0:1. Далі вони відігралися і тривалий час вели в рахунку, але гості перевели гру в овертайм – 4:4.

В овертаймі усе вирішила шайба Романа Благого, який приніс перемогу «Білому Барсу» 5:4. В основний час шайби у складі «Білого Барсу» закидали: Морозов, Грицюк, Благой, Лесніков. У гостей відзначилися Микульчик, Воробйов, Жигалов, Шаманський.

У півфіналі «Білий Барс» гратиме проти «Кременчука».

Нагадаємо, в повторному чвертьфінальному матчі «Дніпро» (Херсон) перемогло на власному майданчику «Динамо» (Харків) 12:0. «Дніпро» виграло серію 2:0 і вийшло у півфінал. У півфіналі «Дніпро» гратиме проти «Донбасу».