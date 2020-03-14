«Крижані Вовки» зрівняли рахунок в чвертьфінальній серії плей-офф УХЛ

Команда з Києва обіграла «Білий Барс» і перевела серію в третій матч.

В Українській хокейній лізі (УХЛ) триває плей-офф. В повторному чвертьфінальному матчі «Білий Барс» (Біла Церква) програв на власному майданчику «Крижаним Вовкам» (Київ) 2:4. Рахунок в серії став 1:1. Доля протистояння вирішиться в третьому поєдинку. Про це повідомляє Укрінформ.

В першому матчі «Білий Барс» переміг в столиці 4:2. На своєму льоду в Білій Церкві господарі несподівано програли 2:4. У складі «Білого Барса» відзначились Морозов і Благой. За «Крижаних Вовків» шайби закинули: Гіндулін, Жигалов, Воробйов, Шабанов.

Переможець в цій парі визначиться в третьому матчі і гратиме в півфіналі проти «Кременчука».

Нагадаємо, в першому чвертьфінальному матчі в іншій парі «Дніпро» (Херсон) перемогло на чужому майданчику «Динамо» (Харків) 8:1.