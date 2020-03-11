«Білий Барс» переміг «Крижаних Вовків» на старті плей-офф УХЛ

Матч-відповідь в 1/4 фіналу зіграють 14 березня в Білій Церкві.

В Українській хокейній лізі (УХЛ) стартував плей-офф. В першому чвертьфінальному матчі «Білий Барс» (Біла Церква) переміг на чужому майданчику «Крижаних Вовків» (Київ) 4:2. Про це повідомляє Укрінформ.

У Києві розпочалась вирішальна фаза чемпіонату України з хокею. В першому чвертьфінальному матчі плей-офф «Білий Барс» обіграв «Крижаних Вовків» 4:2. За гостей шайби закидали Бабинець, Качан, Морозов, Благой. У господарів відзначились Жигалов і Алдамжаров.

Матч-відповідь в цій парі зіграють 14 березня в Білій Церкві. В іншій парі 1/4 фіналу зіграють «Дніпро» (Херсон) – «Динамо» (Харків). Поєдинки відбудуться 12 і 15 березня.

Нагадаємо, в заключному матчі останнього 40-го туру регулярного чемпіонату УХЛ «Донбас» переміг на своєму льоду «Кременчук» 3:2.