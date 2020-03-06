УХЛ: «Білий Барс» переміг «Крижаних Вовків»

Команда з Білої Церкви фінішувала в регулярному чемпіонаті на 4-у місці.

В матчі останнього 40-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги (УХЛ) «Білий Барс» (Біла Церква) переміг на своєму майданчику «Крижаних Вовків» (Київ) 6:4. Про це повідомляє Укрінформ.

В матчі четвертої та п’ятої команд чемпіонату перемогли господарі – 6:4. У складі «Білого Барса» відзначились: Куцевич, Шиманський, Чолач, Бабинець, Качан, Благой. За столичну команду шайби закинули Федосов, Мостовий, Сисак, Воробйов.

Регулярний чемпіонат виграв «Кременчук» - 96 (39). На другому місці «Донбас» - 92 (39). «Дніпро» на третій позиції - 86 (40). «Білий Барс» фінішував четвертим – 53 (40).

Нагадаємо, в матчі 39-го туру УХЛ «Кременчук» розгромив на своєму майданчику «Крижаних Вовків» (Київ) 14:1 і забезпечив собі перше місце в регулярному чемпіонаті.