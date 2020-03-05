УХЛ: «Дніпро» перемогло «Динамо»

Команда з Херсону завершує регулярний чемпіонат на третьому місці.

В матчі останнього 40-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги (УХЛ) «Дніпро» (Херсон) перемогло на своєму майданчику «Динамо» (Харків) 8:0. Про це повідомляє Укрінформ.

Клуб з Херсону на гучній ноті завершив регулярний чемпіонат, обігравши вдома аутсайдерів турніру – харківських динамівців 8:0. У «Дніпра» шайби закинули: Целогородцев (тричі), Василенков (двічі), Ромащенко, Афанасьєв, Брага.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 96 (39). На другому місці «Донбас» - 92 (39). «Дніпро» на третій позиції - 86 (40). «Білий Барс» посідає четверте місце – 50 (39).

Нагадаємо, в матчі 39-го туру УХЛ «Кременчук» розгромив на своєму майданчику «Крижаних Вовків» (Київ) 14:1 і забезпечив собі перше місце в регулярному чемпіонаті.