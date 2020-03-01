УХЛ: «Дніпро» перемогло «Білий Барс»

Команда з Херсону завершує чемпіонат на третьому місці.

В матчі 39-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Дніпро» (Херсон) перемогло на своєму майданчику «Білий Барс» (Біла Церква) 2:1. Про це повідомляє Укрінформ.

В поєдинку третьої і четвертої команд чемпіонату переміг клуб з Херсону – 2:1. У «Дніпра» шайби закинули Луговой і Ромащенко. У складі гостей відзначився Бабинець.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 96 (39). На другому місці «Донбас» - 92 (39). «Дніпро» на третій позиції - 83 (39). «Білий Барс» посідає четверте місце – 50 (39).

Нагадаємо, в матчі 39-го туру УХЛ «Кременчук» розгромив на своєму майданчику «Крижаних Вовків» (Київ) 14:1 і забезпечив собі перше місце в регулярному чемпіонаті.