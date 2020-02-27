УХЛ: «Донбас» вдруге за два дні обіграв «Білий Барс»

«Крижані Вовки» програли вдома «Дніпру».

У відкладеному матчі 3-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Донбас» переміг на виїзді «Білий Барс» (Біла Церква) 4:2. В матчі 38-го туру УХЛ «Крижані Вовки» (Київ) програли вдома «Дніпру» (Херсон) 1:3. Про це повідомляє Укрінформ.

Вчора «Донбас» переміг в Білій Церкві 4:2, а сьогодні суперники зіграли пропущений матч 3-го туру. «Донбас» знову переміг з рахунком 4:2 і збільшив свою переможну серію в чемпіонаті до 10 матчів. У «Донбаса» шайби закинули: Карпенко, Захаров, Шишлянников, Коренчук. За «Білий Барс» двічі забив Бабинець.

В іншому матчі дня «Крижані Вовки» поступилися в Києві «Дніпру» 1:3. За херсонський клуб шайби закидали Василенков, Матусевич і Афанасьєв.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 93 (38). На другому місці «Донбас» - 89 (38). «Дніпро» на третій позиції - 80 (38). «Білий Барс» посідає четверте місце – 50 (38).

Нагадаємо, в центральному матчі 38-го туру УХЛ «Донбас» переміг на виїзді «Білий Барс» (Біла Церква) 4:2.