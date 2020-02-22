УХЛ: «Донбас» обіграв «Дніпро»

Харківське «Динамо» здобуло третю перемогу в сезоні.

В центральному матчі 37-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Донбас» переміг вдома «Дніпро» (Херсон) 3:1. «Динамо» (Харків) на власному льоду обіграв «Крижаних Вовків» (Київ) 4:1. Про це повідомляє Укрінформ.

«Донбас» продовжив переможну серію в чемпіонаті, обігравши в Дружківці «Дніпро» 3:1. У господарів шайби закидали Лялька (двічі), Коренчук. За «Дніпро» забив Пугачов.

В іншому матчі ігрового дня харківське «Динамо» обіграло вдома столичних «Крижаних Вовків» 4:1. У складі динамівців відзначились Геворкян, Трапезніков, Лісін і Кашевко.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 87 (36). На другому місці «Донбас» - 83 (36). «Дніпро» на третій позиції - 77 (37). «Білий Барс» посідає четверте місце – 50 (35).

Нагадаємо, в центральному матчі 36-го туру УХЛ «Дніпро» (Херсон) перемогло в овертаймі «Кременчук» 2:1.