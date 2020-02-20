УХЛ: «Білий Барс» обіграв «Динамо»

Команда з Білої Церкви виграла 15-й матч в сезоні.

В матчі 36-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Білий Барс» (Біла Церква) переміг «Динамо» (Харків) 5:1. Про це повідомляє Укрінформ.

Четверта команда чемпіонату впевнено обіграла аутсайдера – 5:1. За «Білий Барс» шайби закинули: Панченко, Бабинець, Середницький, Грицюк, Благой.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 87 (36). На другому місці «Донбас» - 80 (35). «Дніпро» на третій позиції - 77 (36). «Білий Барс» посідає четверте місце – 50 (35).

Нагадаємо, в центральному матчі 36-го туру УХЛ «Дніпро» (Херсон) перемогло в овертаймі «Кременчук» 2:1.