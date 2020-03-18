Відомий український боксер загинув у ДТП

Український боксер Дмитро Лісовий у віці 22 років загинув в автокатастрофі.

Про це повідомляє пресслужба Федерації боксу України. "Внаслідок жахливої автокатастрофи загинув багаторазовий призер Чемпіонатів України, екс-учасник професійного боксерського клубу "Українські отамани" — Дмитро Лісовий", - йдеться у повідомленні ФБУ. Лісовий виступав у ваговій категорії до 91 кг. Він тричі ставав срібним призером Чемпіонату України (2015, 2016, 2017), а також бронзовим призером у 2018 році.