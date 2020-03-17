ФІФА змінить дати проведення Кубка конфедерацій і клубного чемпіонату світу
Про це йдеться в офіційному зверненні президента ФІФА Джанні Інфантіно, розміщеному на сайті організації.
ФІФА прийняла рішення врахувати переноси Євро-2020 на червень-липень 2021 року і Копа Америка-2020 на ті ж терміни, і змінити свій календар таким чином, щоб всі турніри не заважали один одному. Це рішення стосується термінів проведення Кубка Конфедерацій-2021 і клубних чемпіонатів світу 2020-го і 2021 років.
На даний момент дати переносів турнірів ФІФА невідомі, але найближчим часом Міжнародна федерація футболу знайде для них оптимальні "вікна".
Раніше повідомлялося, що через пандемію коронавірусу ФІФА перенесла старт відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 в Південній Америці і дозволила клубам не відпускати гравців у збірні, поки COVID-19 не відступить.