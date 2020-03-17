ФІФА змінить дати проведення Кубка конфедерацій і клубного чемпіонату світу

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) скоординує свій календар з урахуванням перенесення чемпіонату Європи-2020 і Кубка Америки-2020.

Про це йдеться в офіційному зверненні президента ФІФА Джанні Інфантіно, розміщеному на сайті організації.

ФІФА прийняла рішення врахувати переноси Євро-2020 на червень-липень 2021 року і Копа Америка-2020 на ті ж терміни, і змінити свій календар таким чином, щоб всі турніри не заважали один одному. Це рішення стосується термінів проведення Кубка Конфедерацій-2021 і клубних чемпіонатів світу 2020-го і 2021 років.

На даний момент дати переносів турнірів ФІФА невідомі, але найближчим часом Міжнародна федерація футболу знайде для них оптимальні "вікна".

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Раніше повідомлялося, що через пандемію коронавірусу ФІФА перенесла старт відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 в Південній Америці і дозволила клубам не відпускати гравців у збірні, поки COVID-19 не відступить.