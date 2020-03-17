Фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи УЄФА перенесли на червень

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) переніс дати фіналів Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

За інформацією іспанського видання Marca, через пандемію коронавірусу УЄФА прийняв рішення перенести фінал Ліги чемпіонів з 30 травня на 27 червня; вирішальний поєдинок Ліги Європи, раніше запланований на 27 травня, мають намір провести 24 червня.

Вирішальний матч головного клубного турніру Європи пройде, як і планувалося в Стамбулі (Туреччина), фінал Ліги Європи, також за планом, прийматиме Гданськ (Польща).

Як повідомлялося, фінальний турнір чемпіонату Європи-2020 перенесений на літо 2021 року.