УЄФА вимагатиме з клубів 300 млн євро компенсації за перенесення Євро-2020

Сьогодні вирішуватимуть долю футбольного чемпіонату Європи.

УЄФА вимагатиме 275 мільйонів фунтів (302 мільйони євро) від клубів і ліг за перенесення чемпіонату Європи 2020 року. Про це повідомляє The Athletic.

Саме в таку суму УЄФА оцінює можливість перенесення Євро-2020 на 2021 рік. Ці дані УЄФА передасть лігам 17 березня, під час відеоконференції, на якій вирішуватиметься питання про перенесення чемпіонату Європи 2020 року.

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Раніше з'явилася інформація, що сьогодні УЄФА оголосить про перенесення чемпіонату Європи-2020 через пандемію коронавірусу. Це рішення дозволить завершити національні чемпіонати і уникнути серйозних фінансових втрат. Очікується, що чемпіонати провідних європейських ліг відновляться влітку.