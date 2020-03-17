УЄФА вимагатиме з клубів 300 млн євро компенсації за перенесення Євро-2020
Укрінформ
Сьогодні вирішуватимуть долю футбольного чемпіонату Європи.
УЄФА вимагатиме 275 мільйонів фунтів (302 мільйони євро) від клубів і ліг за перенесення чемпіонату Європи 2020 року. Про це повідомляє The Athletic.
Саме в таку суму УЄФА оцінює можливість перенесення Євро-2020 на 2021 рік. Ці дані УЄФА передасть лігам 17 березня, під час відеоконференції, на якій вирішуватиметься питання про перенесення чемпіонату Європи 2020 року.
Раніше з'явилася інформація, що сьогодні УЄФА оголосить про перенесення чемпіонату Європи-2020 через пандемію коронавірусу. Це рішення дозволить завершити національні чемпіонати і уникнути серйозних фінансових втрат. Очікується, що чемпіонати провідних європейських ліг відновляться влітку.