Румунія просить УЄФА перенести Євро-2020

Бухарест – одне з міст, де гратимуть матчі Євро-2020. Там гратиме збірна України.

Федерація футболу Румунії звернулася до УЄФА з офіційним проханням скасувати чемпіонат Європи-2020, повідомляють румунські ЗМІ.

Завтра, 17 березня, головний футбольний орган Європи повинен прийняти рішення про долю континентальної першості. Румунія – одна з 12 країн-господарок Євро-2020. У Бухаресті повинні пройти чотири матчі континентальної першості (три поєдинки групового етапу і одна зустріч 1/8 фіналу).

Збірна України проведе два матчі групового етапу Євро-2020 саме в Бухаресті. Команда Андрія Шевченка в столиці Румунії зіграє з Австрією і з переможцем плей-офф Ліги націй.

Відзначимо, що збірна Румунії може стати суперником України на груповому етапі чемпіонату Європи, якщо стане переможцем відбіркового шляху А.

Нагадаємо, 17 березня на відеоконференції УЄФА обговорюватимуть варіант з перенесенням Євро на грудень цього року. Крім цього, Євро також можуть перенести на 2021 рік, а шансів на проведення турніру в раніше заплановані терміни влітку практично немає.