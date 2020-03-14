Бій українця Сіренка відмінили

Вечір боксу в німецькому Карлсруе відмінили.

Український боксер суперважкої ваги Владислав Сіренко не проведе свій бій з Джонні Мюллером в призначений термін через коронавірус. Про це боксер написав на своїй сторінці у Facebook.

Поки невідомо, коли поєдинок українця і південноафриканця відбудеться. Боксери мали битися в німецькому Карлсруе 28 березня.

«Ситуація не з приємних, але зараз головне - здоров'я всіх людей. Я перебував в хорошій формі, завершував підготовку, кемп був відмінний. Спасибі за це моїй команді і спаринг-партнерам. Я не сумую, трохи відпочину і знову в зал - важко тренуватися заради досягнення мети», - заявив Сіренко.

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Відзначимо, що Сіренко буде битися з Мюллером за титул WBC Asia, який нині вакантний.

Нагадаємо, у своєму попередньому бою в жовтні минулого року українець переміг італійця Івана Ді Берардіно, завоювавши пояс чемпіона Eurasian Boxing Parliament.