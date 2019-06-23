Українець Сіренко нокаутував російського боксера Бахтова

Це 12-а перемога українського боксера на професіональному рингу.

Чемпіон WBF International і German International в суперважкій вазі Владислав Сіренко технічним нокаутом в 7-му раунді переміг росіянина Дениса Бахтова. Бій проходив в рамках вечора боксу в ПАР, повідомляє Sport Arena.

Українець домінував над суперником протягом всього поєдинку. У сьомому раунді із запланованих восьми рефері зупинив бій після чергового точного удару Сіренка.

Таким чином, Сіренко добув дванадцяту перемогу в дванадцяти боях на професіональному рингу. У квітні українець брутально нокаутував Леандро Даніеля Робутті в бою за пояс German International.