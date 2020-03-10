Сьогодні визначаться перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА

Матчі у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА "Валенсія" - "Аталанта" на "Местальї" (перша гра - 1:2) і "Лейпциг" - "Тоттенгем" на "РБ Арені" (1:0) назвуть у вівторок, 10 березня, перших учасників 1/4 фіналу нинішнього розіграшу.

Поєдинок у Валенсії покаже телеканал "Футбол 1", зустріч у Лейпцигу - "Футбол 2"; обидва матчі розпочнуться о 22.00 за київським часом, повідомляє Укрінформ.

Відповідно до рішень влади Італії та Іспанії, УЄФА ухвалив, що через ситуацію з коронавірусом матч "Валенсія" - "Аталанта" пройде без глядачів.

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Ще дві путівки до 1/4 фіналу турніру 11 березня розіграють чинний володар трофею "Ліверпуль" і мадридський "Атлетико" (перша гра - 0:1), які зійдуться на "Енфілді", "Парі Сен-Жермен" та дортмундська "Боруссія" (1:2) - на "Парк-де-Пренс" у Парижі.

Решта учасників чвертьфінальної стадії визначиться на наступному тижні:

17 березня - "Манчестер Сіті" - "Реал" (2:1), "Ювентус" - "Ліон" (0:1)

18 березня - "Баварія" - "Челсі" (3:0), "Барселона" - "Наполі" (1:1).

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу відбудеться 20 березня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА 30 травня прийматиме 80-тисячний Олімпійський стадіон імені Ататюрка в Стамбулі (Туреччина).