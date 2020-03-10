Сьогодні визначаться перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА
Поєдинок у Валенсії покаже телеканал "Футбол 1", зустріч у Лейпцигу - "Футбол 2"; обидва матчі розпочнуться о 22.00 за київським часом, повідомляє Укрінформ.
Відповідно до рішень влади Італії та Іспанії, УЄФА ухвалив, що через ситуацію з коронавірусом матч "Валенсія" - "Аталанта" пройде без глядачів.
Ще дві путівки до 1/4 фіналу турніру 11 березня розіграють чинний володар трофею "Ліверпуль" і мадридський "Атлетико" (перша гра - 0:1), які зійдуться на "Енфілді", "Парі Сен-Жермен" та дортмундська "Боруссія" (1:2) - на "Парк-де-Пренс" у Парижі.
Решта учасників чвертьфінальної стадії визначиться на наступному тижні:
17 березня - "Манчестер Сіті" - "Реал" (2:1), "Ювентус" - "Ліон" (0:1)
18 березня - "Баварія" - "Челсі" (3:0), "Барселона" - "Наполі" (1:1).
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу відбудеться 20 березня у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів УЄФА 30 травня прийматиме 80-тисячний Олімпійський стадіон імені Ататюрка в Стамбулі (Туреччина).