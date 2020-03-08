Світоліна розгромила голландку Рус і вийшла у фінал турніру WTA у Монтерреї

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна зіграє у вирішальному матчі турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Монтерреї (Мексика) з призовим фондом $251,75 тис.

У півфіналі змагань посіяна під першим номером Світоліна за 50 хвилин упевнено перемогла голландку Аранчу Рус - 6:0, 6:1, повідомляє Укрінформ.

У фіналі турніру Світоліна зустрінеться з чешкою Маріє Боузковою, яка у свою чергу обіграла 2-й номеру "посіву" британку Джоанну Конту - 6:3, 6:4.

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Зазначимо, що для Світоліної це перший фінал в сезоні. Загалом Еліна 16 разів в кар'єрі виступала у фіналах турнірів WTA (13 перемог та 3 поразки).