Світоліна вийшла до півфіналу турніру WTA у Монтерреї

Перша "ракетка" України Еліна Світоліна успішно подолала чвертьфінальний раунд турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Монтерреї (Мексика) з призовим фондом $251,75 тис.

За вихід до півфіналу змагань посіяна під першим номером Світоліна за 1 годину 40 хвилин обіграла Лейлу Енні Фернандес з Канади - 6:4, 7:5, повідомляє Укрінформ.

Путівку у фінал турніру Світоліна розіграє з голландкою Аранчею Рус, яка у свою чергу розгромила посіяну під 6-м номером шведку Ребекку Петерсон - 6:1, 6:1.

В іншому матчі 1/2 фіналу чешка Маріє Боузкова протистоятиме 2-му номеру "посіву" британці Джоанні Конті.