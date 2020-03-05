Українська шаблістка Харлан отримала власну копію ляльки Барбі

Українська шаблістка Харлан отримала власну копію ляльки Барбі

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Укрінформ
Українська шаблістка Ольга Харлан увійшла до десятки спортивних зірок, що стали рольовими моделями для ляльок Barbie і частиною міжнародного проекту Barbie Dream Gap.

Як повідомляє buro247.ua, компанія Mattel спеціально на честь 60-ї річниці Міжнародного жіночого дня поповнила лінійку ляльок Role Models. Прототипами ляльок стали найвідоміші жінки, які досягли успіхів у своїх сферах. Однією з них стала українська фехтувальниця Ольга Харлан.

Фехтувальниця Ольга Харлан стала прототипом ляльки Barbie / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ

Головна ідея проєкту - показати, що нове покоління дівчаток може вибрати будь-яку професію і досягти успіху. Таким чином, Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, бронзова призерка Лондона-2012, дворазова призерка Ріо-2016 з фехтування на шаблях Ольга Харлан надихатиме дівчаток по всьому світу.

Як повідомлялося, в лютому шаблістка Ольга Харлан отримала рекордну нагороду НОК України за підсумками виступів у грудні - удванадцяте отримала звання кращої спортсменки місяця. За підсумками сезону вона вдруге поспіль виграла загальний залік у шаблісток, а також стала володаркою Кубка світу - вчетверте у своїй спортивній кар'єрі.

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Раніше прототипами ляльок Барбі стали модель Адво Абоа, британська чемпіонка з боксу Нікола Адамс, американська сноубордистка і олімпійська чемпіонка Хлоя Кім, китайська прима-балерина Юань Юань Тан, французький шеф-кухар Елен Дарроз і перша Барбі в хіджабі - фехтувальниця Ібтіхадж Мухаммад.

Фото: facebook

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