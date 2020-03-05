Українська шаблістка Харлан отримала власну копію ляльки Барбі
Як повідомляє buro247.ua, компанія Mattel спеціально на честь 60-ї річниці Міжнародного жіночого дня поповнила лінійку ляльок Role Models. Прототипами ляльок стали найвідоміші жінки, які досягли успіхів у своїх сферах. Однією з них стала українська фехтувальниця Ольга Харлан.
Фехтувальниця Ольга Харлан стала прототипом ляльки Barbie / Фото: Юлія Овсяннікова, Укрінформ
Як повідомлялося, в лютому шаблістка Ольга Харлан отримала рекордну нагороду НОК України за підсумками виступів у грудні - удванадцяте отримала звання кращої спортсменки місяця. За підсумками сезону вона вдруге поспіль виграла загальний залік у шаблісток, а також стала володаркою Кубка світу - вчетверте у своїй спортивній кар'єрі.
Раніше прототипами ляльок Барбі стали модель Адво Абоа, британська чемпіонка з боксу Нікола Адамс, американська сноубордистка і олімпійська чемпіонка Хлоя Кім, китайська прима-балерина Юань Юань Тан, французький шеф-кухар Елен Дарроз і перша Барбі в хіджабі - фехтувальниця Ібтіхадж Мухаммад.