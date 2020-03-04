Український баскетболіст Герун увійшов до ТОП-10 найкращих новачків Єврокубка

25-річний український центровий іспанського баскетбольного клубу “Унікаха” Володимир Герун увійшов до десятки найкращих новачків Єврокубка за версією порталу Eurohoops.

Володимир Герун посів у цьому рейтингу 6 місце, повідомляє Basket.com.ua.

Десятку найкращих склали: 1. Рашон Томас (“Партизан”), 2. Девін Вільямс ("Тофаш"), 3. Бонзі Колсон (“Дарушафака”), 4. Ненад Дмитрович (“Ховентуд”), 5. Рашард Келлі (“Тренто”), 6. Володимир Герун (“Унікаха”), 7. Ентоні Клеммонс (“Монако”), 8. Алекс Пойтресс (“Галатасарай”), 9. Хаві Лопес-Аростегі (“Ховентуд”), 10. Тайсон Перес (“Андорра”).

Володимир Герун повернувся до Європи після виступу в NCAA у складі “Західної Вірджинії” та “Портленда”. П'ятий сезон кар'єри український баскетболіст почав у складі представника Єврокубка клубу "Унікаха". На стадії топ-16 він набирає в середньому за гру 5,8 очка і 3,0 підбору, а його команда достроково забезпечила місце в плей-офф.

Фото: eurohoops.net