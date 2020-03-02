Суд у США відхилив апеляцію фігуристки Баюл, яка вимагала стягнути з України $50 мільйонів

Апеляційний суд Дев’ятого округу США відхилив апеляційну скаргу української фігуристки Оксани Баюл, яка вимагала стягнути з України 50 млн дол. через нібито "порушення принципу сумлінності та чесної ділової практики в рамках укладеного з нею трудового договору".

Про це написав 2 березня у Facebook міністр юстиції Денис Малюська.

"Легенда українського фігурного катання, переможниця Олімпійських ігор у Ліллегаммері 1994 року Оксана Баюл ще у далекому 2016 році вирішила звернутися до Окружного суду Центрального округу Каліфорнії з позовом до ДЕРЖАВИ УКРАЇНА про стягнення 50 мільйонів доларів (серед інших відповідачів були вказані пан Джозеф Чарльз Лемір та дві компанії (з Делаверу і BVI). Обґрунтування позову - порушення принципу сумлінності та чесної ділової практики в рамках трудового договору, укладеного з Оксаною Баюл, та передання права на використання її імені, популярності і біографічної інформації непричетним третім особам", - нагадав міністр.

За його словами, за наслідками розгляду письмових пояснень сторін Окружний суд Центрального округу Каліфорнії 18 червня 2018 року ухвалив рішення на користь держави Україна, задовольнивши клопотання держави про залишення позову без розгляду. Суд визнав, що винятки для застосування імунітету відсутні, а вимоги позивача до держави є безпідставними, а тому підлягають відхиленню.

"Пані Оксана і її адвокати цим не вдовольнилися і подали апеляцію. У минулий четвер Апеляційний суд Дев’ятого округу Сполучених Штатів Америки ухвалив рішення, яким підтримав позицію держави та відхилив апеляційну скаргу Оксани Баюл. Суд визнав, що Україна захищена від юрисдикції американських судів відповідно положень Закону США "Про імунітет іноземних держав" (The Foreign Sovereign Immunities Act), а позивач не надав достатніх аргументів для підтвердження обґрунтованості застосування винятків від судового імунітету, передбачених цим Законом", - зазначив Малюська.

Він подякував за супроводження процесу та виграш справи заступнику міністра юстиції Івану Ліщині та його команді.

Оксана Баюл - олімпійська чемпіонка Ліллегаммера-1994, чемпіонка світу (1993), віцечемпіонка Європи (1993, 1994). З 1994 року живе у США.