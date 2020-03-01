Меркушина і Семеренко увійшли у топ-10 заключної гонки чемпіонату Європи з біатлону

В Раубічах (Білорусь) завершився чемпіонату Європи з біатлону.

"Золото" у жіночій гонці переслідування виграла господарка змагань Олена Кручинкіна, яка з чистою стрільбою першою подолала 10-кілометрову дистанцію з чотирма вогневими рубежами, повідомляє. Укрінформ.

"Срібло" здобула росіянка Крістіна Резцова (2 промахи), яка відстала від переможниці на 17,6 секунди, бронзовим призером стала шведка Елізабет Хогберг (3; +35,1 секунди).

Українки Анастасія Меркушина (2 промахи) та Віта Семеренко (3) фінішували відповідно п'ятою та дев'ятою.

Валя Семеренко, Юлія Журавок Дар'я Блашко не стартували.

На рахунку збірної України в Раубічах 4 медалі - 1 золота, 1 срібна і 2 бронзові.

Попереду у біатлоністів заключні етапи Кубка світу - у чеському Нове-Мєсто (5-8 березня), фінському Контіолахті (12-15 березня) та норвезькому Голменколлені (20-22 березня).

На фото: Анастасія Меркушина.