Чемпіонат Європи з біатлону: білорус Бочарніков виграв персьют; Семенов - 18-й

Переможцем чоловічої гонки переслідування в останній день чемпіонату Європи з біатлону в білоруських Раубічах став уродженець Харкова Сергій Бочарніков, який нині представляє Білорусь.

У підсумковому протоколі персьюту на 12,5 км Бочарніков випередив норвежців Стурлу Холма Легрейда (на 6,7 секунди) та Сіверта Гутторма Баккена (+23,9), повідомляє Укрінформ. Єдиний представник України Сергей Семенов припустився 5 промахів і фінішував 18-м. Читайте також: Україна виграла "золото" чемпіонату Європи з біатлону Програму чемпіонату Європи з біатлону о 13.30 завершить жіноча гонка переслідування на 10 км з чотирма вогневими рубежами, я якій візьмуть участь українки Анастасія Меркушина, Валя Семеренко, Юлія Журавок, Віта Семеренко, і Дар'я Блашко.