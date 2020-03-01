Костюк пробилася до основної сітки турніру WTA в Ліоні

Українка тенісистка Марта Костюк (141-та "ракетка" світу) успішно подолала кваліфікаційний бар'єр на турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) в Ліоні (Франція) із призовим фондом $275 тис.

У фіналі відбіркових змагань 17-річна киянка обіграла китаянку Цзя-Цзин Лю (№181), повідомляє Укрінформ.

Поєдинок тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 3:6, 6:1 на користь українки, повідомляє Укрінформ.

Можливими суперницями Костюк у першому колі основної сітки турніру є 4-й номер "посіву" француженка Алізе Корне (№58), угорка Тімеа Бабош (№99), бельгійка Ісалін Бонавентюр (№122), австралійка Пріскілла Хон (№129), німкеня Анна-Лєна Фрідзам (№136) та Вікторія Томова з Болгарії (№143).

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Турнір в Ліоні пройде 2-8 березня.