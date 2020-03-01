Українець Царьков виграв "срібло" чемпіонату Європи у стрільбі з пневматичної гвинтівки

У Вроцлаві (Польща) триває чемпіонат та юніорська першість Європи зі стрільби з пневматичної зброї.

У стрільбі з гвинтівки з 10 метрів в особистому турнірі у чоловіків срібним призером став українець Олег Царьков, повідомляє Укрінформ.

Вінничанин посів друге місце, поступившись у фіналі лише угорцю Іштвану Пені. "Бронза" у цій вправі дісталася Сергію Ріхтеру з Ізраїлю.

Нагадаємо, жіноча збірна України в складі Вікторії Рибовалова, Галини Авраменко та Валентини Гончарової виграла "золото" командних змагань у стрільбі по рухомій мішені з 10 метрів. Вікторія Рибовалова в цій вправі стала бронзовим призером в особистій першості. У стрільбі по рухомій мішені з 10 метрів серед змішаних команд "срібло" виграв мікст Галина Авраменко - Ігор Кизима, Вікторія Рибовалова і Данило Даниленко завоювали бронзові нагороди. Галина Авраменко і Вікторія Рибовалова виграли відповідно "золото" і "срібло" у перемінній стрільбі по рухомій мішені з 10 метрів. Командна першість у стрільбі по рухомій мішені з перемінною швидкістю принесло Галині Авраменко, Вікторії Рибоваловій і Валентині Гончаровій срібні нагороди.

Чемпіонат Європи зі стрільби з пневматичної зброї завершиться 1 березня.