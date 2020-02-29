Українська бігунка Прищепа заперечує, що вживала допінг
Про це вона написала у Facebook, коментуючи скандал навколо своєї позитивної допінг-проби.
«Ніщо в світі не могло і не може мене змусити свідомо та умисно приймати препарати, котрі б могли кинути тінь сумніву на мене та на мою діяльність», - написала Прищепа.
Також вона висловила сподівання, що «ця ситуація отримає логічне вирішення і я зможу надалі представляти Україну на міжнародній арені». Та додала, що продовжує готуватися до Олімпійських Ігор, на котрих, сподівається, отримати медаль для своєї країни.
Як повідомлялося, під час перевірки аналізів на допінг у Прищепи було виявлено заборонену речовину - гідрохлоротіазид. Дискваліфікація Прищепи відраховується з 23 лютого 2020 року. Спортсменку дискваліфікували до прийняття остаточного рішення на слуханні, що проводяться відповідно до антидопінгових правил Світової організації атлетики.
Наталія Прищепа - українська легкоатлетка, заслужений майстер спорту України, чемпіонка Європи в бігу на 800 м, переможець VII Всесвітнх Ігор серед віськовослужбовців у Китаї, живе у Рівному.
Фото: Nataliia Krol, Facebook