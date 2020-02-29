Українська бігунка Прищепа заперечує, що вживала допінг

Чемпіонка Європи з легкої атлетики Наталія Прищепа заявляє, що ніколи свідомо не вживала препарати, які могли би дати позитивний результат тесту на допінг.

Про це вона написала у Facebook, коментуючи скандал навколо своєї позитивної допінг-проби.

«Ніщо в світі не могло і не може мене змусити свідомо та умисно приймати препарати, котрі б могли кинути тінь сумніву на мене та на мою діяльність», - написала Прищепа.

Також вона висловила сподівання, що «ця ситуація отримає логічне вирішення і я зможу надалі представляти Україну на міжнародній арені». Та додала, що продовжує готуватися до Олімпійських Ігор, на котрих, сподівається, отримати медаль для своєї країни.

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Як повідомлялося, під час перевірки аналізів на допінг у Прищепи було виявлено заборонену речовину - гідрохлоротіазид. Дискваліфікація Прищепи відраховується з 23 лютого 2020 року. Спортсменку дискваліфікували до прийняття остаточного рішення на слуханні, що проводяться відповідно до антидопінгових правил Світової організації атлетики.

Наталія Прищепа - українська легкоатлетка, заслужений майстер спорту України, чемпіонка Європи в бігу на 800 м, переможець VII Всесвітнх Ігор серед віськовослужбовців у Китаї, живе у Рівному.

Фото: Nataliia Krol, Facebook