Дворазова чемпіонка Європи українська бігунка Прищепа попалася на допінгу

Українська бігунка Наталія Кроль (в дівоцтві Прищепа) тимчасово відсторонена від змагань через порушення антидопінгових правил.

Допінг-проба дворазової чемпіонки Європи з бігу на 800 м (2016, 2018) виявилася позитивною. Про це повідомляє Athletics Integrity Unit (відділ WADA).

В організмі української легкоатлетки виявили заборонений препарат гідрохлортіазид. Термін дискваліфікації відраховуватиметься від 23 лютого.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Наталія Прищепа здобула золоту нагороду з бігу на дистанції 800 м на 7-х Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців у китайському місті Ухань. Її результат — 2.05.14.

Фото: noc-ukr.org