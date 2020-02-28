Дворазова чемпіонка Європи українська бігунка Прищепа попалася на допінгу

Дворазова чемпіонка Європи українська бігунка Прищепа попалася на допінгу

Укрінформ
Українська бігунка Наталія Кроль (в дівоцтві Прищепа) тимчасово відсторонена від змагань через порушення антидопінгових правил.

Допінг-проба дворазової чемпіонки Європи з бігу на 800 м (2016, 2018) виявилася позитивною. Про це повідомляє Athletics Integrity Unit (відділ WADA).

В організмі української легкоатлетки виявили заборонений препарат гідрохлортіазид. Термін дискваліфікації відраховуватиметься від 23 лютого.

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Нагадаємо, у жовтні 2019 року Наталія Прищепа здобула золоту нагороду з бігу на дистанції 800 м на 7-х Всесвітніх Іграх серед військовослужбовців у китайському місті Ухань. Її результат — 2.05.14.

Фото: noc-ukr.org

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