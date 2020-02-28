Українка Мохнацька виборола “золото” етапу Кубка світу з фристайлу

В Алмати (Казахстан) триває шостий етап Кубка світу з фристайлу.

Українська спортсменка Надія Мохнацька здобула перемогу у змаганнях з лижної акробатики. Про це повідомляє пресслужба Федерації лижного спорту України у Facebook.

“Надія Мохнацька - переможниця етапу Кубка світу з фристайлу акробатика, який наразі триває в Казахстані, в Алмати. Надія змогла справитися із хвилюванням і обійти більш досвідчених спортсменів, здобувши першість на шостому етапі Кубка світу”, - йдеться в повідомленні.

Це перша медаль Кубка світу у кар'єрі 24-річної фристайлістки з Івано-Франківська.

У змаганнях також виступали Анастасія Новосад — 11 місце, Микола Пуздерко - 9, Олександр Окіпнюк — 22.

Як повідомлялося, днями українські фристайлістки Анастасія Новосад і Надія Мохнацька стали бронзовими призерками у синхронних стрибках на міжнародних змаганнях з лижної акробатики у Раубічах (Білорусь).

Фото: НОК України