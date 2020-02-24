Українські фристайлістки вибороли “бронзу” міжнародних змагань у Раубічах

Українські фристайлістки Анастасія Новосад і Надія Мохнацька стали призерками у синхронних стрибках на міжнародних змаганнях з лижної акробатики у Білорусі.

Про це повідомляє Федерація лижного спорту України у Facebook.

"Вітаємо Анастасію Новосад та Надію Мохнацьку з 3 місцем у синхронних стрибках на міжнародних змаганнях з фрістайлу, які проходили в Білорусії, Раубичі", - йдеться в повідомленні.

Цими вихідними у Раубічах проходив етап Кубка світу з фристайлу, в якому взяли участь і українські спортсмени. Так, Надія Мохнацька фінішувала 9-ю і увійшла до десятки лідерів, Анастасія Новосад посіла 17 позицію з 21 можливих.

У чоловіків Микола Пуздерко став 16-м, а Олександр Окіпнюк — 30-м. Всього у змагань брали участь 31 спортсмен.