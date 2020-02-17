Фристайліст Микола Пуздерко здобув

Фристайліст Микола Пуздерко здобув "срібло" етапу Кубка Європи

Укрінформ
Миколаївський спортсмен Микола Пуздерко здобув срібну медаль на етапі Кубка Європи з лижної акробатики.

Українець був другим на шостому етапі змагань, повідомляє управління молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації на сторінці в Facebook

"14-15 лютого на гірськолижному курорті "Буковель" пройшли два етапи кубку Європи (шостий та сьомий відповідно) з лижної акробатики. На шостому етапі  миколаївець Микола Пуздерко здобув срібну медаль", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Організатори Олімпіади-2020 в Токіо оголосили гасло змагань

На 7-у етапі змагань Пуздерко посів шосте місце.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-