Стрільба з пневматичної зброї: українки здобули "золото" і два "срібла" Чемпіонату Європи

У Вроцлаві (Польща) триває чемпіонат та юніорська першість Європи зі стрільби з пневматичної зброї.

В перемінній стрільбі по рухомій мішені з 10 метрів в особистому турнірі у жінок "золото" і "срібло" виграли українки Галина Авраменко і Вікторія Рибовалова відповідно, повідомляє Укрінформ.

Командна першість у стрільбі по рухомій мішені з перемінною швидкістю принесла Галині Авраменко, Вікторії Рибоваловій і Валентині Гончаровій срібні нагороди.

Нагадаємо, жіноча збірна України у складі Вікторії Рибовалової, Галини Авраменко та Валентини Гончарової виграла "золото" командних змагань у стрільбі по рухомій мішені з 10 метрів. Вікторія Рибовалова в цій вправі стала бронзовим призером в особистій першості. У стрільбі по рухомій мішені з 10 метрів серед змішаних команд "срібло" виграв мікст Галина Авраменко - Ігор Кизима, Вікторія Рибовалова і Данило Даниленко завоювали бронзові нагороди.

Чемпіонат Європи зі стрільби з пневматичної зброї завершиться 1 березня.

На фото: Галина Авраменко.