У США 62-річний спортсмен побив світовий рекорд із тривалості стояння у планці

У США 62-річний спортсмен Джордж Худ побив світовий рекорд - простояв у планці більше восьми годин.

Колишній солдат морської піхоти США Джордж Худ виконував статичну вправу на підлозі з упором на руки протягом 8 годині 15 хвилин 15 секунд. Про це повідомляє Footballua.tv.

Під час установки світового досягнення 62-річний американський атлет слухав важку музику, зокрема, Van Halen і Rammstein. “Коли ставало важко, я робив звук таким гучним, щоб здавалося, ніби я на рок-концерті”, - зазначив Худ.

Досягнення офіційно зафіксували експерти Книги рекордів Гіннеса. Попередній рекорд (8 годин 1 хвилина 1 секунда) належав китайцю Мао Вейдонгу.

Після стояння у планці у Худа виявилася порвана шкіра на ліктях, решта руки оніміла, але чоловік все одно відсвяткував установку рекорду швидкими 75 віджиманнями.

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До рекорду Джордж Худ готувався останні 18 місяців і займався по сім годин на день, 4-5 з яких проводив у планці. Його наступна мета - світове досягнення з віджимання. Він хоче виконати більше 2806 повторень за 60 хвилин.

Фото: twitter