МКМС запускає щотижневий спортивний дайджест СпортNEWS

Мета проекту – популяризація українського спорту та здорового способу життя.

Міністерство культури, молоді та спорту запускає нову ініціативу - щотижневий спортивний дайджест СпортNEWS, повідомляє сторінка МКМС на Facebook.

СпортNEWS – це огляд досягнень наших спортсменів, подробиці змагань та підготовки, найяскравіші моменти спортивного життя України. Наразі виходитимуть щотижневі випуски, але з часом планується, що програма виходитиме щодня.

Мета проекту – популяризація українського спорту та здорового способу життя. На українському телебаченні та в інтернет-просторі має бути більше спорту і СпортNEWS хоче допомогти журналістам у висвітленні спортивних подій та проблем. Зокрема, в одній з рубрик автори програми планують розповідати про різні види спорту і пояснювати їх правила.

Автори СпортNEWS закликають українські спортивні федерації підтримати проект і активніше висвітлювати змагання та тренування.

Нагадаємо, столичний Палац спорту з 1 березня 2020 року вдвічі знижує ціну для проведення спортивних заходів. Зокрема, встановлять спеціальний тариф для проведення спортивних заходів федераціями, асоціаціями та іншими спортивними організаціями. Спеціальна вартість Палацу спорту з 1 березня 2020 року складатиме 170 тис. грн.