Українці виграли "золото", "срібло" і 2 "бронзи" на етапі Гран-прі зі стрибків у воду

У Ростоку (Німеччина) завершився другий етап Гран-прі зі стрибків у воду.

В активі українців чотири призових місця - одне перше, одне друге та два третіх, повідомляє Укрінформ.

Вікторія Кесар і Станіслав Оліферчик виграли "золото" в міксті на 3-метровому трампліні. Вікторія Кесар і Ганна Письменська завоювали "срібло" в синхронних стрибках з 3-метрового трампліну. Олег Сербін і Євген Науменко стали бронзовими призерами в "синхроні" з 10-метрової вишки. В індивідуальних стрибках з 3-метрового трампліну ще одну "бронзу" до скарбнички збірної України принесла Ганна Письменська.

Третій етап Гран-прі зі стрибків у воду пройде 14-17 травня у Віндзорі (Канада).