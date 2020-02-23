МКМС підтримує створення Федерації кіберспорту України

У Міністерстві культури, молоді та спорту підтримують створення єдиної національної Федерації кіберспорту України.

Про це заступник міністра культури, молоді та спорту Володимир Шумілін заявив на плей-оф турніру WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon у Києві, повідомили кореспонденту Укрінформу у пресслужбі МКМС.

"Міністерство культури, молоді та спорту розуміє важливість кіберспорту та його соціальну складову. Ми вже спілкувались з великими "гравцями" на цьому ринку і повністю підтримуємо створення єдиної національної Федерації кіберспорту України", - сказав Шумілін.

Він додав, що кіберспорт може допомогти в реабілітації ветеранам АТО/ООС, соціалізувати людей з інвалідністю, він сприяє гендерній рівності, адже на турнірах змагатися можуть як дівчата, так і хлопці.

Як повідомлялось, 15 лютого у Дніпрі Федерація Esports Ukraine спільно з Федерацією кіберспорту України (UESF -ред.) при підтримці МКМС провели “День кіберспорту України” та анонсували об'єднання двох федерацій в одну структуру й отримання нею національного статусу найближчим часом.