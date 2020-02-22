Українська гімнастка Варінська виграла етап Кубка світу

В Мельбурні Варінська перемогла у вправах на брусах.

Українка Діана Варінська перемогла на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Мельбурні (Австралія), повідомляє Укрінформ.

Киянка виборола «золото» у вправах на різновисоких брусах. Оцінка - 13,733 (5,9) виявилася недосяжною для конкуренток.

7-е місце на брусах зайняла інша українка Анастасія Бачинська. Ангеліні Радивиловій не вистачило одного кроку до п'єдесталу в опорному стрибку.

Завтра, 23 лютого, на етапі Кубка світу в Мельбурні Варінська і Бачинська поборються за призові місця у фіналі на колоді.