Українська гімнастка Варінська виграла етап Кубка світу
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Укрінформ
В Мельбурні Варінська перемогла у вправах на брусах.
Українка Діана Варінська перемогла на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в Мельбурні (Австралія), повідомляє Укрінформ.
Киянка виборола «золото» у вправах на різновисоких брусах. Оцінка - 13,733 (5,9) виявилася недосяжною для конкуренток.
7-е місце на брусах зайняла інша українка Анастасія Бачинська. Ангеліні Радивиловій не вистачило одного кроку до п'єдесталу в опорному стрибку.
Завтра, 23 лютого, на етапі Кубка світу в Мельбурні Варінська і Бачинська поборються за призові місця у фіналі на колоді.