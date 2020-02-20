“Барселона” підписала Брейтвейта, сума відступних — €300 мільйонів

Каталонський футбольний клуб “Барселона” підписав контракт із данським нападником Мартіном Брейтвейтом, який 2019 - 2020 років грав за іспанський "Леганес".

Трансфер обійшовся каталонському клубу у 18 млн євро, а сума відступних прописана у розмірі 300 млн євро. Про це сьогодні, 20 лютого, повідомила пресслужба ФК “Барселона”.

Контракт із 28-річним данським футболістом Мартіном Брейтвейтом розрахований до червня 2024 року.

Мартін Брейтвейт у нинішньому сезоні забив 6 м’ячів у 24 матчах за “Леганес” в іспанській Ла Лізі.

Дебютувати за нову команду він зможе вже 22 лютого, коли "Барселона" гратиме проти "Ейбара".