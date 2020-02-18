Союз європейських футбольних асоціацій представив офіційний м’яч Istanbul 20 для фіналу Ліги чемпіонів-2020, який пройде 30 травня в Стамбулі.

В оформленні м’яча використана пурпурна колірна гамма і намальована від руки карта Стамбула. Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

“Дизайн натхнений уявленням про Стамбул як про місце зустрічі сходу із заходом і міст між Азією та Європою. Для оформлення м'яча художник намалював карту Стамбула з його вигадливою мережею вулиць, провулків і каналів... Пурпурова гамма нагадує про колір західного сонця над Босфором”, - йдеться в повідомленні.

УЄФА представила офіційний м’яч фіналу Ліги чемпіонів-2020 / Фото: adidas

М'яч Istanbul 20 буде використовуватися у всіх матчах Ліги чемпіонів у нинішньому сезоні, починаючи з двох сьогоднішніх.

Нагадаємо, 18 лютого пройдуть матчі 1/8 фіналу: на "Метрополітано" в Мадриді іспанський "Атлетико" зійдеться з чинним володарем титулу англійським "Ліверпулем", а на "BVB-Штадіоні" у Дортмунді німецька "Боруссія" зіграє проти французького "Парі Сен-Жермен" (“ПСЖ”).

ото: adidas